Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Nord, Villeneuve-d'Ascq « Le poids de la peau » Les tambours battants – Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« Le poids de la peau » Les tambours battants – Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)-, 23 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. « Le poids de la peau » Les tambours battants –

Grange de la Ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo)-, le mardi 23 novembre à 20:30

Interprétation : Gaëlle VANHOUTTE Mise en scène : Grégory CINUS Quand elle est éveillée, elle court dans tous les sens, tente de rentrer dans des vêtements trop petits pour elle, s’épuise dans des coachings de « bien être » et s’acharne à trouver la bonne manière de se comporter en toutes circonstances tout en restant elle-même. Mais ça veut dire quoi “être soi-même” ? Quand elle est endormie, elle vous parle doucement, en toute simplicité et vous emmène dans les méandres oniriques de son “elle-même”, éclaté en milliers de pièces de puzzle, au milieu d’une forêt, au milieu d’une galaxie.

8€, 5€* Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, crédits-loisirs, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle, … ) sur présentation d’un justificatif. Abonnements à tarifs dégressifs

Tantôt burlesque, tantôt intime, une femme s’expose devant vous. Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- 59650. Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T20:30:00 2021-11-23T21:40:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Adresse 59650. Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Villeneuve-d'Ascq