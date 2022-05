Le Pogo des Marmots – Captain Parade – Festival Vibra’mômes, 4 juin 2022, .

Le Pogo des Marmots – Captain Parade – Festival Vibra’mômes

2022-06-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-04 17:50:00 17:50:00

Concert – partir de 5 ans

Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a qu’un but : partager sa passion du rock avec ses deux copains et les enfants ! Il entraîne petits et grands dans un périple riche en rires et en émotions, chargé de refrains clamés à tue-tête et de comptines boostées en décibels. Ce concert adapté aux petites oreilles est un véritable abécédaire pour les rockeurs en herbe.

À coup de compositions originales, drôles, efficaces et de jeux musicaux, les trois copains envoient un show rock n’ roll vitaminé pour les enfants de 5 à 215 ans.

