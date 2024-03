Le Poetry Club à la Gaité Lyrique La Gaité Lyrique Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 21h30

.Tout public. gratuit sous condition

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Le 22 mars 2024, à partir de 19h30, des poètes.ses, des talents émergents des réseaux sociaux et une personnalité de la chanson se retrouvent sur scène à la Gaîté Lyrique (Paris) lors d’un nouvel événement dédié à la poésie contemporaine.

Avec l’ambition d’amener la poésie sur le terrain du divertissement, Le Poetry Club réunit pour la première fois les meilleur.es poètes.ses de la scène contemporaine, des talents émergents d’Instagram, de TikTok et des personnalités reconnues de la chanson et de la comédie. Sur le modèle et le rythme d’un Comedy Club, mais avec une identité propre à la poésie, les artistes se relaient sur la scène du Poetry Club pour partager des textes proches du quotidien et des émotions. Mélancoliques, humoristiques ou engagées, les performances touchent toutes les sensibilités.

Pour cette première édition, les spectateurs auront le plaisir d’écouter Laura Cahen @lauracahen, Rim Battal @rimbattal, Arthur Navellou @arthur_navellou, Marc Alexandre Oho Bambe @marcalexandreohobambe, Selim-a Atallah Chettaoui @selim.a.poesie, Marion Fritsch @unlivre_unehistoire_, Aurélien Dony @donyaurelien, Hadrien @crottinsverbaux.

Ainsi que Malo Lafleur et Rachel Colombe, deux jeunes plumes sélectionnées suite à un casting lancé sur les réseaux.

La Gaité Lyrique 3bis, rue Papin 75003

Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/le-poetry-club https://www.gaite-lyrique.net/evenement/le-poetry-club

