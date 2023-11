Le poète Hashem Hashem dresse le portrait d’une ville et d’un corps en transition Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. payant De 8€ à 12€ Pour sa première performance en solo, le poète libanais Hashem Hashem dresse le portrait croisé d’une ville et d’un corps, l’une et l’autre en transition. Que signifie être soi-même et quels nouveaux refuges pouvons-nous nous donner ? Qui sommes-nous quand le corps dans lequel nous sommes nés et nos traits changent avec le cœur de notre ville ? Que reste-t-il de nous ? Ce sont les questions qui traversent la première performance du poète Hashem Hashem, homme trans qui se projette en version libanaise du Orlando de Virginia Woolf. Au fil d’un texte intimiste se dessine une identité individuelle en mouvement, au sein d’une ville, Beyrouth, elle-même agitée et marquée par de profondes transitions. Seul en scène à la lumière d’une lampe posée sur une table de nuit, Hashem Hashem déploie son texte poignant sous la direction de la metteuse en scène Patricia Nammour, fidèle à sa vision du théâtre comme moteur du changement social. Leur spectacle témoigne de la vitalité et de l’engagement de la jeune création libanaise, porteuse d’une vision inclusive et politique. Les Singulier·es 2024 Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l'occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

