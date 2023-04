Cochons Deluxe, concert pop rock Salle des Fêtes Le Poët-Laval Catégories d’Évènement: Drôme

Cochons Deluxe, concert pop rock Salle des Fêtes, 12 mai 2023, Le Poët-Laval. COCHONS Deluxe : 5 instrumentistes de talent qui depuis 1995 produisent un excellent cocktail de variétés de type Rock anglo américain..

COCHONS Deluxe : 5 talented instrumentalists who since 1995 produce an excellent cocktail of Anglo-American Rock varieties. COCHONS Deluxe: 5 instrumentistas de talento que desde 1995 producen un excelente cóctel de rock angloamericano variado. COCHONS Deluxe: 5 talentierte Instrumentalisten, die seit 1995 einen ausgezeichneten Cocktail aus angloamerikanischen Rock-Variationen produzieren. Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

