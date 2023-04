Concert Chant Lyrique Centre d’art Yvon Morin, 6 mai 2023, Le Poët-Laval.

Air d’Opéra, Mélodies, Oratorio

Concert de fin de session perfectionnement des classes de chant lyrique de Magali Mayenne et Axel Everaert

Accompagnement piano : Charly Everaert.

2023-05-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Centre d’art Yvon Morin

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opera aria, Melodies, Oratorio

Concert for the end of the advanced training session of Magali Mayenne and Axel Everaert’s opera singing classes

Piano accompaniment : Charly Everaert

Arias de ópera, Melodías, Oratorios

Concierto de clausura de la sesión de perfeccionamiento de las clases de canto lírico de Magali Mayenne y Axel Everaert

Acompañamiento de piano: Charly Everaert

Opernarien, Melodien, Oratorium

Abschlusskonzert der Fortbildungssession der Operngesangsklassen von Magali Mayenne und Axel Everaert

Klavierbegleitung: Charly Everaert

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux