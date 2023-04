Piano Days à 2 et 4 mains Centre d’art Yvon Morin, 29 avril 2023, Le Poët-Laval.

Jérôme Granjon nous revient cette année accompagnée de Delphine Armand et d’une dizaine de jeunes talents des Conservatoires de Lyon, Paris, Ste Maur ,dans une époustouflante programmation pour 2 et 4 mains,.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Centre d’art Yvon Morin

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jérôme Granjon comes back this year with Delphine Armand and a dozen young talents from the Conservatories of Lyon, Paris, Ste Maur, in a breathtaking program for 2 and 4 hands,

Jérôme Granjon vuelve este año con Delphine Armand y una docena de jóvenes talentos de los Conservatorios de Lyon, París y Ste Maur, en un programa impresionante para 2 y 4 manos,

Jérôme Granjon kehrt dieses Jahr in Begleitung von Delphine Armand und einem Dutzend junger Talente der Konservatorien von Lyon, Paris und Ste Maur mit einem atemberaubenden Programm für zwei und vier Hände zu uns zurück,

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux