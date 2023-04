Falsetas duo de violon Centre d’art Yvon Morin, 26 avril 2023, Le Poët-Laval.

FALSETAS : duo de violon

Yardani Torrès Maiani, le virtuose et charismatique violoniste nous rend visite avec son comparse non moins talentueux Marc Crofts, dans un programme de musique flamenco, dont ils sont issus,.

2023-04-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-26 . EUR.

Centre d’art Yvon Morin

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



FALSETAS : violin duo

Yardani Torrès Maiani, the virtuoso and charismatic violinist, visits us with his no less talented partner Marc Crofts, in a program of flamenco music, from which they originate,

FALSETAS: dúo de violines

Yardani Torrès Maiani, el virtuoso y carismático violinista, nos visita con su no menos talentoso colega Marc Crofts, en un programa de música flamenca, de la que son originarios,

FALSETAS: Violinduo

Yardani Torrès Maiani, der virtuose und charismatische Violinist, besucht uns zusammen mit seinem nicht minder talentierten Komparsen Marc Crofts in einem Programm mit Flamenco-Musik, aus der beide hervorgegangen sind,

