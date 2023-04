Menu chevreau de printemps 26 460 LE POET CELARD Le Poët-Célard Catégories d’Évènement: Drôme

Menu chevreau de printemps 26 460 LE POET CELARD, 30 avril 2023, Le Poët-Célard. Menu unique à 36 euros Déjeuner sur terrasse (sous conditions météo favorables).

2023-04-30 à 12:00:00 ; fin : 2023-04-30 15:00:00. .

26 460 LE POET CELARD Col de Boutière

Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Single menu at 36 euros Lunch on the terrace (under favorable weather conditions) Menú único a 36 euros Comida en la terraza (en condiciones meteorológicas favorables) Einzigartiges Menü für 36 Euro Mittagessen auf der Terrasse (unter günstigen Wetterbedingungen) Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme du Val de Drôme

