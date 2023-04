Le poème apprivoisé Bibliothèque André Malraux, 28 juin 2023, Paris.

Le mercredi 28 juin 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre

À l’occasion des 40 ans du marché de la poésie, la bibliothèque André Malraux s’associe à cette prestigieuse manifestation en accueillant Valérie Rouzeau et Pierre Drogi pour une rencontre sous forme de lecture poétique.

Pierre Drogi est né en 1961, à Metz. A publié des poèmes, des essais ainsi que des traductions (du roumain et de l’allemand, principalement). Organisateur depuis 2013 de Rencontres de poésie contemporaine au lycée Racine (Paris) à destination des classes de seconde et de première du lycée. Essais publiés sous forme de volume : Métamorphoses, éd. du Pommier, 2008 ; Du sein de la fiction, Passage d’encres, 2015 ; Fiction : la portée non mesurée de la parole. Sept essais, Passage d’encres, 2016. Domaine poétique : neuf livres, en dehors des livres d’artiste, dont Afra / vrai corps, Le clou dans le fer, 2010 ; Levées, Atelier de l’Agneau, 2010 ; Animales, Le clou dans le fer, 2013 ; Le chansonnier, La Lettre volée, 2014 ; Ombre attachée – Anémomachia, et Ombre attachée – À bouche sanglante, LansKine, 2016.

Valérie Rouzeau est née le 22 août 1967 en Bourgogne. Elle vit à Nevers. Lit, écrit, traduit, surtout de la poésie, notamment Sylvia Plath, Ted Hughes, William Carlos Williams, Stephen Romer, Pascale Petit, Hollie McNish. Son recueil Vrouz (La Table Ronde, 2012) a reçu le prix Guillaume Apollinaire. Télescopages, a été coédité par le Musée des Confluences de Lyon et les éditions Invenit de Tourcoing (2014). Son recueil Sens averse, publié en mars 2018 aux éditions de la Table Ronde a obtenu le prix Méditerranée 2019. Éphéméride, recueil de miscellanées, est paru en mars 2020 puis, réédités en poche toujours aux mêmes éditions chevalières dans la collection La Petite Vermillon, puis ont paru au printemps 2022 Pas revoir suivi de Neige rien ; Va où et Quand je me deux, avec la merveille de trois oiseaux de Jochen Gerner en couverture. Elle a également fait paraître, avec l’artiste Bobi+Bobi, un livret intitulé Mon œil à l’Atelier des Noyers à la fin de l’été 2022.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : https://www.marche-poesie.com/peripherie-37-mdlp-40/

Marché de la poésie 2023