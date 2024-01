Le Podcast de l’Assommoir Le 360 Paris Music Factory Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. gratuit sous condition

Édition spéciale culinaire du podcast de l’Assommoir !

Synopsis de l’épisode :

Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l’Assommoir. Je suis Jean-Sébastien et dans cet épisode spécial culinaire, nous allons vous régaler d’anecdotes insolites et de savoir décalé sur la cuisine.

Et pour vous autour du comptoir, un casting alléchant :

· La Big Bertha, la créature la plus délicieusement burlesque qui a brillé dans Drag Race France saison 1.

· Valente Baker, un artisan pâtissier et humoriste au mordant incomparé.

· Fabien Randanne, le plus connu et reconnu des journalistes spécialisé dans la culture, qui passent les stars à la moulinette.

· Reine of Trône, qui vous fait visiter les Pipi Room des restaurants chics avec ses reviews chocs.AU MENU

Dans l’Happy Hour, chacun.e racontera une anecdote insolite lié au thème.

Dans la Tournée générale, on jouera avec la culture générale et les faits divers autour de la cuisine.

Et pour le Dernier verre pour la route, on fera un blind test qui va vous mettre l’eau à la bouche.

On terminera par la classique question con de l’Assommoir, dont moi seul ai le secret.

Alors nous vous attendons nombreux.ses pour cette soirée riche en rire et surprise.



Synopsis du Podcast :

Bienvenue dans l’Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G.

Je suis Jean-Sébastien votre barman et je vous invite au comptoir à jouer avec des artistes et des ami.e.s une fois par mois dans L’Assommoir.

Pendant 45min, vous allez vous abreuver de savoir insolite au rythme d’une soirée dans un bar à travers : l’Happy Hour, la Tournée générale et le Dernier verre pour la route.

Vous allez vous attacher aux différentes personnalités, rire et pouvoir briller en société avec tout ce savoir décalé, dans une ambiance festive, inclusive et incisive.

L’Assommoir est toujours ouvert pour vous, allez… Santé !

Possibilité de boire et manger sur place chez Âbi, notre nouveau lieu de vie.

