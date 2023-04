Le podcast à l’écoute de l’époque La Gaîté Lyrique, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Autrice du podcast Vivons heureux avant la fin du monde, Delphine Saltel nous emmène à la découverte des pépites et trésors sonores d’Arte Radio, comme chambre d’écho de son époque à travers différentes écritures et formes sonores.

Comment s’habiller, échanger, s’aimer dans les années 2020 ? Pour se bricoler une morale minimale en des temps de crises sociale, écologique et intime, Delphine Saltel explore chaque mois nos incohérences et les solutions possibles. Mêlant avec humour questionnements personnels, tribulations domestiques, reportages et entretiens avec des chercheurs et des activistes, elle nous invite à nous éveiller et nous rassurer sur un autre monde possible.

Et en exclusivité, Delphine Saltel nous fait découvrir un épisode inédit du podcast Les bons contes font les bons enfants. Tendez l’oreille !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

