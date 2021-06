Le Plus Petit Tour de France du Monde avec Magic Meeting Rue des Nénuphars, 6 juin 2021-6 juin 2021, Laillé.

le dimanche 6 juin à Rue des Nénuphars

Les Dumollet, vélocipédistes de haut niveau, vous attendent pour une surprenante épopée, drolatique, musicale et participative. Roulez à la rencontre des forçats de la route et de l’usage de la bicyclette dans la ville. Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et …pédalage. Un événement festif et ludique. Lieu : Départ chemin au-dessus de la rue des Nénuphars [http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/chemins-faisons_565207#16/47.9745/-1.7202](http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/chemins-faisons_565207#16/47.9745/-1.7202) Horaires : Un départ à 11h et un départ à 16h. Durée : 50 minutes Et aussi, concert de Yoann Minkoff et Kris Nolly à 17h30 dans le jardin du Point 21.

Gratuit

Participez au Plus Petit Tour de France du Monde avec un “air vélo” et un vrai casque audio sur les oreilles !

Rue des Nénuphars Rue des Nénuphars 35890 Laillé Laillé Ille-et-Vilaine



2021-06-06T11:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T17:00:00