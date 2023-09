Le plus petit salon du livre de Paris #1 La Toute Petite Librairie Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

“Le plus petit salon du livre de Paris” organisé par La Toute Petite Librairie, prenez la poudre d’escampette !

Le samedi 30 septembre 2023, venez prendre la poudre d’escampette au plus petit salon du livre de Paris avec les 38 écrivain(e)s, voyageurs(ses), poètes(ses), gastronomes, illustrateurs et illustratrices, auteur(e)s BD invités !

La première édition du festival de quartier organisé par La Toute Petite Librairie s’adresse à tous et toutes, habitant(e)s du 20e, Parisien(ne)s, visiteurs et visiteuses de passage.

Les vacances sont finies mais est-ce à dire que l’évasion n’est plus possible ? À Paris, en France ou ailleurs, nos auteur(e)s invité(e)s vous inspireront des chemins de traverse pour “fuguer en bas des marches”. Nourriture, imagination, humour, balades littéraires, observation de la nature : tout est bon pour réenchanter le quotidien !

Au programme : tables rondes, dédicaces, animations pour les enfants, buvette et concert de clôture.

Avec Samuel Adrian (écrivain voyageur), Julien Baer (musicien et auteur jeunesse), Nicolas Carreau (journaliste et écrivain), Marie Détrée (peintre officielle de la Marine), Alexis Dormal (auteur et illustrateur BD et jeunesse), Florent Chavouet (auteur BD), Jean-Louis Fournier (écrivain humoriste), Benoît Gallot (conservateur du cimetière du Père-Lachaise), Emmanuelle Houdart (auteure et illustratrice jeunesse), Mahmud Nasimi (écrivain), Rémy Oudghiri (sociologue et écrivain), Ariel Spiegler (philosophe et poétesse), et bien d’autres…

Plus d’informations sur notre site.

La Toute Petite Librairie 2, rue Étienne-Marey 75020 Paris

Contact : https://www.latoutepetitelibrairie.fr contact@latoutepetitelibrairie.fr

