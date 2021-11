Le plus petit cirque du monde Paimpol, 15 décembre 2021, Paimpol.

Le plus petit cirque du monde Place Gambetta La Halle Paimpol

2021-12-15 – 2021-12-15 Place Gambetta La Halle

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol

Venez découvrir Le plus petit cirque du monde : des exercices de force, d’équilibre sur un fil, avec la reine du trapèze, le plongeon de la mort et bien d’autres numéros encore plus incroyables… Et tout ça dans une… valise !! Inspiré des phénomènes de foire du siècle dernier, notre directeur-dompteur-monsieur Loyal propose un spectacle qui allie les disciplines du cirque, de marionnettes, d’illusions, et de bonimenteur… pour créer un univers unique en son genre : un cirque de puces savantes !!

A 15h, 16h15 et 17h30

culture@ville-paimpol.fr +33 2 96 55 31 70 http://www.ville-paimpol.fr/

