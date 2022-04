LE PLUS GRAND VIDE GRENIER DE LA MAYENNE Montigné-le-Brillant Montigné-le-Brillant Catégories d’évènement: Mayenne

Montigné-le-Brillant

LE PLUS GRAND VIDE GRENIER DE LA MAYENNE Montigné-le-Brillant, 1 mai 2022, Montigné-le-Brillant.

2022-05-01 08:30:00 – 2022-05-01 17:30:00

Montigné-le-Brillant Mayenne Montigné-le-Brillant Vivez l’engouement du plus GRAND vide grenier de la Mayenne !

Site dédié en plein cœur de la commune dans le dédale des rues et places agréables.

Affluence du public garantie : 7 000 visiteurs, voir plus

Bar, restauration sur place

Itinéraire fléché, navettes

Entrée et parking gratuits

