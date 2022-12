LE PLUS GRAND PUZZLE Méru, 27 janvier 2023, Méru .

LE PLUS GRAND PUZZLE

4-6 rue Mimaut Méru Oise

2023-01-27 08:30:00 – 2023-02-17 12:00:00

Méru

Oise

« Le plus grand puzzle du monde »

Puzzle de Grafika

54000 Pièces : 8 mètres 64 x 2 mètre 04

Voici à présent le grand jour, celui qui se pose et ne laisse pas indifférent, Le plus grand puzzle du monde de 54 000 pièces est exposé à Méru. La plus grande équipe de montage du monde est Méruvienne. Des centaines de personnes ont participé à ce montage gigantesque, avec la volonté de se laisser porter par un sentiment de réussite, d’y être, d’en être !

Une invitation au voyage dans le monde de l’Art et à faire œuvre collective, une invitation au lien et à la cité, à Méru.

Catherine Lecor et William Herremy ont porté, à travers des rendez-vous, des rencontres artistiques, et une présentation théâtrale de monologues dédiés, ce projet collectif ludique et culturel à l’échelle de la ville.

Un puzzle représentant plus de 50 œuvres d’art de Van Gogh à Klimt, d’Arcimboldo à Brueghel ou de Monet à Léonard de Vinci avec notamment La Joconde, elle-même !

Méru

