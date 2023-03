LE PLUS GRAND CABARET VALLONAIS Espace Culturel Paul Guimard Vallons-de-l'Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallons-de-l'Erdre

LE PLUS GRAND CABARET VALLONAIS Espace Culturel Paul Guimard, 15 avril 2023, Vallons-de-l'Erdre . LE PLUS GRAND CABARET VALLONAIS Boulevard Jules Ferry Espace Culturel Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry

2023-04-15 20:30:00 – 2023-04-15 23:00:00

Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry

Vallons-de-l’Erdre

Loire-Atlantique Soirée 100% locale Cette année encore « Le plus grand cabaret vallonais » va vous émerveiller par la richesse, la qualité et la motivation des talents de notre territoire. Artistes amateurs locaux se réunissent pour vous offrir une soirée riche en surprises et en divertissements. Danse, théâtre, humour… un cocktail explosif made in Vallons-de-l’Erdre qui promet de clôturer cette saison dans la joie et la bonne humeur et sans temps morts ! Vous souhaitez participer à cette soirée ? Contactez-nous : contact@vallonsdelerdre.fr Le programme sera dévoilé début février. Billetterie ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h. Le mercredi de 9h à 12h15. Le samedi de 9h à 12h. Soirée 100% locale. Cette année encore « Le plus grand cabaret vallonais » va vous émerveiller par la richesse, la qualité et la motivation des talents de notre territoire. contact@vallonsdelerdre.fr +33 2 85 29 33 00 Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallons-de-l'Erdre Autres Lieu Vallons-de-l'Erdre Adresse Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Ville Vallons-de-l'Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Espace Culturel Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l'Erdre

LE PLUS GRAND CABARET VALLONAIS Espace Culturel Paul Guimard 2023-04-15 was last modified: by LE PLUS GRAND CABARET VALLONAIS Espace Culturel Paul Guimard Vallons-de-l'Erdre 15 avril 2023 Boulevard Jules Ferry Espace Culturel Paul Guimard Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique Espace Culturel Paul Guimard Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique

Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique