du vendredi 27 janvier 2023 au samedi 28 janvier 2023 à Zénith de Toulouse Présenté et animé par Patrick SÉBASTIEN et plus de 50 Artistes sur scène.

Pendant plus de vingt ans, “Le plus grand cabaret du monde” a enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillé à la télévision. Aujourd’hui ils traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes.

Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice de performances uniques. « Le plus grand cabaret du monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ». Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

2023-01-27T20:00:00 2023-01-27T00:00:00;2023-01-28T20:00:00 2023-01-28T00:00:00

