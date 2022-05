Le plus grand cabaret du monde – saison 2, 3 décembre 2022, .

Le plus grand cabaret du monde – saison 2

2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03

43 86 EUR Après une première saison triomphale, Patrick Sébastien et son Plus Grand Cabaret reviennent pour de nouvelles aventures avec de nouveaux artistes internationaux et de nouveaux numéros encore plus extraordinaires.

Retrouvez Le Plus Grand Cabaret Du Monde, en tournée dans toute la France à partir du 25 Novembre 2022 pour plus de 70 représentations exceptionnelles.

Le Plus Grand Cabaret Du Monde, « le Spectacle Familial par excellence », présenté par Patrick Sébastien chez vous, pour vous ….le rêve, mais en vrai !

Le Plus Grand Cabaret Du Monde, le spectacle inoubliable et féérique vivement recommandé pour les petits et les grands enfants.

Le Plus Grand Cabaret Du Monde, le spectacle de l’année qui a conquis et émerveillé plus de 100 000 spectateurs au cours de la première tournée 2021.

