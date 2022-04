Le plus grand cabaret du monde – Saison 2 Zénith Nantes Métropole, 30 décembre 2022, Saint-Herblain.

2022-12-30 Représentations les 30 et 31 décembre 2022 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 43 € à 86 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr Représentations les 30 et 31 décembre 2022 à 20h

Présenté et animé par Patrick Sébastien et plus de 50 Artistes sur scène. Pendant plus de vingt ans, “Le plus grand cabaret du monde” a enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillés à la télévision. Aujourd’hui ils traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice de performances uniques. Le Plus Grand Cabaret Du Monde, le spectacle inoubliable et féérique vivement recommandé pour les petits et les grands enfants.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com