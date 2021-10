Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE 2021-11-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-12 rue du zenith Le Zénith de Nancy

Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle EUR Présenté et animé par Patrick Sébastien

Et plus de 50 artistes sur scène

Pendant plus de vingt ans, « Le Plus Grand Cabaret du Monde » a enchanté toutes les générations du plus petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous ont émerveillé à la télévision. Aujourd’hui ils traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes. Le talent ; le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice de performances uniques. « Le Plus Grand Cabaret du Monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ». +33 3 83 93 27 27 Le Zénith de Nancy dernière mise à jour : 2021-10-19 par DESTINATION NANCY

