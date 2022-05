LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE 10 et 11.12.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Le Plus Grand Cabaret Du Monde, le spectacle qui a conquis et émerveillé plus de 100.000 spectateurs au cours de sa première tournée en 2021. En famille ou entre amis, les réactions sont unanimes : « Nous reviendrons l’année prochaine » C’est donc promesse tenue, après une première saison triomphale, Patrick SÉBASTIEN et son Plus Grand Cabaret reviennent pour de nouvelles aventures avec de nouveaux artistes internationaux et de nouveaux numéros encore plus extraordinaires. Retrouvez Le Plus Grand Cabaret Du Monde, en tournée dans toute la France à partir du 25 Novembre 2022 pour plus de 70 représentations exceptionnelles. Le Plus Grand Cabaret Du Monde, « le Spectacle Familial par excellence », présenté par Patrick SÉBASTIEN chez vous, pour vous …….le rêve, mais en vrai ! A noter : Votre place numérotée vous est garantie jusqu’à 5 minutes avant le début du spectacle, passé cet horaire, placement selon les indications de l’équipe d’accueil.

De 43€ à 86€

Patrick SÉBASTIEN revient avec de nouveaux numéros ! Zénith Limoges Métropole 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges Limoges Uzurat Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00 2022-12-10T23:00:00;2022-12-11T17:00:00 2022-12-11T20:00:00

