2022-12-03 – 2022-12-03 5 5 EUR L’Histoire : Quand le Pays magique des Jouets perd son chef, la machine déraille et c’est Noël qui se trouve en danger. Comment être prêt à temps, sans le Père Noël… Les habitants devront-ils abandonner d’ancestrales traditions, pour se tourner vers la modernité ? Le Spectacle : « Le plus beau pays du monde » est un tourbillon visuel et théâtral. Au coeur d’un décor d’exception, les 6 comédiens partagent la scène avec 4 artistes visuels. Les chansons rythment l’ensemble, les performances visuelles étonnent et l’humour est le maître-mot. Petits et grands passeront un moment inoubliable et féérique. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

