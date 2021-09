Nyons Nyons Drôme, Nyons Le plus beau métier du monde Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Le plus beau métier du monde Nyons, 9 octobre 2021, Nyons. Le plus beau métier du monde 2021-10-09 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-09 23:00:00 23:00:00 L’Electron Libre 70, allée E. Farnier, ZAC des Laurons

Nyons Drôme EUR Seul en scène d’humour – Mise en scène de Nicolas Campagne et Maxence Descamps. Ecrit et interprété par Maxence Descamps



Spectacle professionnel, Tout public.

Préparez-vous à une plongée hilarante dans le monde merveilleux de l’Education Nationale ! +33 7 83 07 59 75 https://www.lelectron-libre.com/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse L'Electron Libre 70, allée E. Farnier, ZAC des Laurons Ville Nyons lieuville 44.35302#5.12303