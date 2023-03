Le Plus Beau Jour de ma Vie – Comédie Saint-Martin (Paris) LA COMEDIE SAINT MARTIN, 29 mai 2023, PARIS.

Cette comédie d'Alil Vardar, qu'on ne présente plus, est basée, ce qui est assez rare chez lui, sur une histoire vraie.Camille et Arnaud filent le parfait amour jusqu'à ce que Arnaud demande Camille en mariage.Jusque là rien de bien anormal sauf qu'évidemment Arnaud veut enfin rencontrer la famille de Camille et là, ça coince…Camille est une enfant de la DASS, née sous X, elle n'a pas de famille et n'a jamais osé le dire à Arnaud craignant sa réaction.Camille doit se trouver une fausse famille… Elle va faire appel à des comédiens « de qualité » et évidemment ça va se corser très vite !A ne manquer sous aucun prétexte !Auteur : Alil VARDARMise en scène : Alil VARDARDistribution : Jean-Claude Muaka, Patricia Samuel, Esteban Challis, Julia Gourand, Arthur Loisel, Martin Magli, Roxane Tessier, Claire Conty, Thais Laurent, Antonin Passavi Réservation PMR : 01 48 74 03 65

Cette comédie d’Alil Vardar, qu’on ne présente plus, est basée, ce qui est assez rare chez lui, sur une histoire vraie.

Camille et Arnaud filent le parfait amour jusqu’à ce que Arnaud demande Camille en mariage.

Jusque là rien de bien anormal sauf qu’évidemment Arnaud veut enfin rencontrer la famille de Camille et là, ça coince…

Camille est une enfant de la DASS, née sous X, elle n’a pas de famille et n’a jamais osé le dire à Arnaud craignant sa réaction.

Camille doit se trouver une fausse famille… Elle va faire appel à des comédiens « de qualité » et évidemment ça va se corser très vite !

A ne manquer sous aucun prétexte !

Auteur : Alil VARDAR

Mise en scène : Alil VARDAR

Distribution : Jean-Claude Muaka, Patricia Samuel, Esteban Challis, Julia Gourand, Arthur Loisel, Martin Magli, Roxane Tessier, Claire Conty, Thais Laurent, Antonin Passavi

Réservation PMR : 01 48 74 03 65

