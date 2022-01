Le plus beau des ponts ! Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours

Vienne

Médiathèque Maurice Fombeure, le mercredi 9 mars à 10:00

Une brique, deux briques, ça s’imbrique, un pas, un tas, des kaplas, c’est sympa ! Mercredi matin, parents et enfants à partir de 3 ans sont invités à venir construire des ponts … en kapla ! Atelier animé par Marion de la ludothèque.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:00:00

