Beauvais Oise 0 0 5 Nathalie Bensard – artiste associée Cie La Rousse

Comment éclairer une histoire de famille avec les contes de fées. Les contes de fées, on le sait, sont des récits initiatiques, qui en disent bien plus long que leur propos apparent. Ils sont une façon décalée de parler aux enfants des réalités auxquelles la vie va les confronter. Les histoires d’ogres d’enfants perdus dans la forêt, de méchantes marâtres et de méchantes sœurs renvoient à des situations dont les structures demeurent à travers le temps. Nathalie Bensard, associée au Théâtre du Beauvaisis, part d’une famille proche de la rupture, en faisant appel aux figures emblématiques des contes : un père-ogre, une mère-captive, leur petit garçon-prince… Mercredi 2 mars à 9h45

Samedi 5 mars à 17h30 Nathalie Bensard – artiste associée Cie La Rousse

Samedi 5 mars à 17h30 billetterie@theatredubeauvaisis.com +33 3 44 06 08 20 https://www.theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-le-plus-beau-cadeau-du-monde-581.html Nathalie Bensard – artiste associée Cie La Rousse

