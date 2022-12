Le plurilinguisme, comment introduire les langues chez les tout-petits ? Bibliothèque Benjamin Rabier Paris Catégories d’évènement: île de France

. gratuit Réservation sur place ou par téléphone à partir de deux semaines avant la date de l’événement. Dans le cadre du Mois du livre et de la petite enfance du 19e. Un Café des Parents animé par Genoveva DESPLAS, guide parentale dans le cadre des « Parents Parisiens » de l’École des Parents et éducateurs d’Île-de-France. Une matinée pour réfléchir ensemble au Plurilinguisme et sur comment introduire et accompagner l’apprentissage d’une langue chez les tout-petits. Le samedi 4 février, de 10h à 12h. Sur inscription. Bibliothèque Benjamin Rabier 141 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : 01 42 09 31 24 bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/ https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/

