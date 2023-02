Journées de découverte de la plumasserie et de la broderie d’art Le Plumarium Léguevin Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journées de découverte de la plumasserie et de la broderie d’art Le Plumarium, 1 avril 2023, Léguevin. Journées de découverte de la plumasserie et de la broderie d’art 1 et 2 avril Le Plumarium Durant deux jours venez vous initier aux premiers gestes de la plumasserie et de la broderie perlée. Le Plumarium 58 avenue de Gascogne 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie Le plumarium, à la croisée des métiers d’art Le Plumarium, c’est une histoire de famille et de passion.

Catherine, fascinée par la broderie d’art qu’elle pratique depuis de nombreuses années, a transmis son amour des gestes précis et précieux à sa fille Valérie, qui est aujourd’hui plumassière.

De cette passion commune pour l’artisanat d’art est né ce lieu de création, de rencontre, d’échange et de transmission à Léguevin, aux portes de Toulouse.

Notre vocation est de vous faire découvrir la réalité de métiers rares, variés, aux savoir-faire élaborés et transmis au fil des siècles, en vous invitant à la rencontre des professionnels qui les font vivre : lors de stages de découverte ou de perfectionnement organisés tout au long de l’année, ils vous transmettront leur passion et leur savoir-faire. Programme Durant un weekend complet venez vous initier aux premiers gestes de la plumasserie et de la broderie perlée dans la réalisation d’une oeuvre commune.

