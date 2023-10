Sarabande Le Plongeoir – Cité du cirque Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Sarabande Le Plongeoir – Cité du cirque Le Mans, 22 février 2024, Le Mans. Sarabande 22 et 23 février 2024 Le Plongeoir – Cité du cirque La virtuose Noémi Boutin ravira vos oreilles en interprétant trois des Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach pendant que le circassien Jörg Müller vous en mettra plein les mirettes en réalisant toutes sortes d’acrobaties aériennes et d’actions défiant les lois de la pesanteur… Le Plongeoir – Cité du cirque 6 Bd Winston Churchill, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:45:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:45:00+01:00
2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:45:00+01:00

Le Plongeoir - Cité du cirque
6 Bd Winston Churchill, 72100 Le Mans
Le Mans
72100 Sarthe
Pays de la Loire

