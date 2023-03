Fanforale bric à brac Le Plongeoir Cité du Cirque, 22 mars 2023, Le Mans.

Trois drôles de personnages déballent leur bric-à-brac musical avec humour et poésie et re-bidouillent à leur sauce des chansons pour les enfants. Dans une ambiance conviviale de proximité, en fanfare ou a cappella, les textes choisis chatouillent les oreilles et éveillent l’esprit critique. Les enfants sont invités à participer et à chanter, encouragés par les 3 musiciens chanteurs, plus complices que jamais.

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr

Le Plongeoir Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php »}, {« link »: « mailto:petite.enfance2023@lemans.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T18:00:00+01:00 – 2023-03-22T19:00:00+01:00

