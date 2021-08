Paris Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Le pli du ventre cosmique Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le pli du ventre cosmique Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, 17 septembre 2021, Paris. Le pli du ventre cosmique

du vendredi 17 septembre au samedi 27 novembre à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche

Jagna Ciuchta avec Aïcha & Sheila Atala, Miriam Cahn, Patty Chang, Arnaud Cousin, Chloé Dugit-Gros, Allal El Karmoudi, Fadma El Karmoudi, Karima El Karmoudi, Nan Goldin, Nancy Holt, Marta Huba, Suzanne Husky, Graciela Iturbide, Janka Patocka, Samir Ramdani, Martha Salimbeni, Alina Szapocznikow, Dorothea Tanning, Eden Tinto-Collins, T. Venkanna Jagna Ciuchta tisse son travail autour de celui d’autres artistes, proches ou inconnu·es qu’elle aurait aimé connaître. Ces liens sont fondés sur une relation de confiance depuis laquelle les frontières de l’œuvre se floutent et des processus de co-création s’inventent. Associant le ventre à un lieu de désirs, de digestion, d’énergies, de sexualité, de reproduction, elle en fait la matrice d’une exposition collective qui se déploie en des formes enchevêtrées. Jagna Ciuchta tisse son travail autour de celui d’autres artistes, proches ou inconnu·es qu’elle aurait aimé connaître. Bétonsalon – Centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-22T11:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T11:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T11:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-29T11:00:00 2021-09-29T19:00:00;2021-09-30T11:00:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T11:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-06T11:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T11:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T11:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-13T11:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T11:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T11:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-20T11:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T11:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T11:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-27T11:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T11:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T11:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-11-03T11:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T11:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T11:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-10T11:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T11:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T11:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-17T11:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T11:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T11:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-24T11:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T11:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet Ville Paris lieuville Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris