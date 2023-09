Soirée Théâtre au Plessis-Grimoult Le Plessis Grimoult Les Monts d’Aunay, 20 octobre 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

La compagnie Les Tourneboules, basée à Seulline, qui anime des ateliers de pratique théâtrale, vous propose une soirée autour de la pièce « Ploutos, dieu du Frix », une farce antique et capitalistique en 6 tableaux et un épilogue, d’après Aristophane.

4 siècles avant Jésus-Christ, la question s’est déjà posée : comment répartir la fortune avec Justice ? Aristophane y proposait une réponse d’une insolente légèreté… Les Tourneboules en présentent la version actualisée.

Sans réservation..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 22:00:00. .

Le Plessis Grimoult Salle Henri Renvoisé

Les Monts d’Aunay 14770 Calvados Normandie



The Seulline-based company Les Tourneboules, which runs practical theater workshops, invites you to an evening of « Ploutos, dieu du Frix », an ancient capitalist farce in 6 tableaux and an epilogue, by Aristophanes.

4 centuries before Christ, the question was already being asked: how to distribute wealth fairly? Aristophanes offered an insolently light-hearted answer… Les Tourneboules present an updated version.

No reservation required.

La compañía Les Tourneboules, con sede en Seulline, que organiza talleres prácticos de teatro, propone una velada basada en la obra « Ploutos, dieu du Frix », antigua farsa capitalista en 6 cuadros y un epílogo, de Aristófanes.

4 siglos antes de Cristo, ya se planteaba la cuestión: ¿cómo repartir equitativamente la riqueza? Aristófanes ofrece una respuesta insolentemente desenfadada… Les Tourneboules presentan una versión actualizada.

No es necesario reservar.

Die in Seulline ansässige Theatergruppe Les Tourneboules, die Workshops zur Theaterpraxis anbietet, schlägt Ihnen einen Abend rund um das Stück « Ploutos, dieu du Frix » vor, eine antike und kapitalistische Farce in 6 Bildern und einem Epilog, nach Aristophanes.

bereits 4 Jahrhunderte vor Christus stellte sich die Frage: Wie kann man Vermögen gerecht verteilen? Aristophanes schlug darauf eine Antwort von unverschämter Leichtigkeit vor… Die Tourneboules präsentieren eine aktualisierte Version.

Ohne Reservierung.

