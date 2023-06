Les randos du Mont-Pinçon Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay, 25 juin 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Rendez-vous pour la 6e édition des randos du Mont-Pinçon !

Au programme :

– VTT 14 km, 21 km, 30 km, 45 km, 52 km

– Canicross 9 km, 14 km, 21 km

– Trail 9 km, 14 km, 21 km, 30 km

– Marche nordique / Marche 9 km, 14 km, 21 km

Restauration et buvette sur place..

2023-06-25 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Le Plessis-Grimoult Le bourg

Les Monts d’Aunay 14770 Calvados Normandie



Rendezvous for the 6th edition of the Mont-Pinçon hikes!

On the program:

– MTB 14 km, 21 km, 30 km, 45 km, 52 km

– Canicross 9 km, 14 km, 21 km

– Trail 9 km, 14 km, 21 km, 30 km

– Nordic Walking/Walking 9 km, 14 km, 21 km

Catering and refreshments on site.

¡Únete a nosotros en la 6ª edición de las excursiones del Mont-Pinçon!

En el programa:

– BTT 14 km, 21 km, 30 km, 45 km, 52 km

– Canicross 9 km, 14 km, 21 km

– Trail 9 km, 14 km, 21 km, 30 km

– Nordic Walking/Senderismo 9 km, 14 km, 21 km

Refrescos y chiringuitos in situ.

Treffpunkt für die 6. Ausgabe der Randos du Mont-Pinçon!

Auf dem Programm stehen:

– Mountainbike 14 km, 21 km, 30 km, 45 km, 52 km

– Canicross 9 km, 14 km, 21 km

– Trail 9 km, 14 km, 21 km, 30 km

– Nordic Walking / Wandern 9 km, 14 km, 21 km

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche