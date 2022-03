fête des jardins centre du villagel Le Plessis-Feu-Aussoux Catégories d’évènement: Le Plessis-Feu-Aussoux

fête des jardins centre du villagel, 15 mai 2022 10:00, Le Plessis-Feu-Aussoux. Dimanche 15 mai, 10h00 Sur place entrée libre anniemathieuc@hotmail.fr, 06 76 68 43 69 rencontre festive autour des jardins sur le thème de “l’EAU, récupération, gestion” troc plantes

une trentaine de stands, associations, artisans et producteurs locaux.

restauration, buvette centre du villagel rue de l’église le plessis feu aussoux 77540 Le Plessis-Feu-Aussoux Seine-et-Marne dimanche 15 mai – 10h00 à 17h00

