FESTIVAL TRAVERSE! Con comme la lune Le Plessis Augé, 8 juillet 2023, Augé.

Augé,Deux-Sèvres

FESTIVAL TRAVERSE! Con comme la lune

Samedi 8 Juillet à 21h30 – à Plessis – Augé

Venu tout droit des steppes d’Asie septentrionale, sa destinée est étroitement liée aux 1ers grands héros

du cosmos. Vladimir Spoutnik est un dieu des temps modernes : le discjockey le plus con comme la lune de la terre !

Toutes les générations s’y retrouvent et s’amusent ensemble, car Con comme la Lune est une expérience qui se vit, qui s’écoute, se regarde et se danse, une performance visuelle et sonore qui nous rassemble autour de la musique.

Tout public

Tarif unique : 5 €

ou à l’Office de Tourisme du Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

Le Plessis

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL TRAVERSE! As dumb as the moon

Saturday, July 8 at 9:30pm – à Plessis – Augé

Straight from the steppes of northern Asia, his destiny is closely linked to the 1st great heroes of the cosmos

of the cosmos. Vladimir Sputnik is a modern-day god: the world’s dumbest disc jockey!

All generations can join in and have fun together, because Con comme la Lune is an experience to be lived, listened to, watched and danced to, a visual and aural performance that brings us together around music.

All audiences

Single ticket price: 5 ?

or at the Haut Val de Sèvre Tourist Office in Saint-Maixent-l’Ecole

Organized by the communauté de communes Haut Val de Sèvre

¡FESTIVAL TRAVERSE! Tan estúpido como la luna

Sábado 8 de julio a las 21.30 h – en Plessis – Augé

Directo de las estepas del norte de Asia, su destino está estrechamente ligado al de los primeros grandes héroes del cosmos

del cosmos. Vladimir Sputnik es un dios moderno: ¡el disc-jockey más tonto del mundo!

Todas las generaciones pueden unirse a la diversión, porque Con comme la Lune es una experiencia para vivir, escuchar, mirar y bailar, un espectáculo visual y auditivo que nos reúne en torno a la música.

Todos los públicos

Entrada única: 5?

o en la Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre en Saint-Maixent-l’Ecole

Organizado por la Mancomunidad del Haut Val de Sèvre

FESTIVAL TRAVERSE! Con wie der Mond

Samstag, 8. Juli um 21:30 Uhr – in Plessis – Augé

Aus den Steppen Nordasiens kommend, ist sein Schicksal eng mit den ersten großen Helden verbunden

des Kosmos verbunden. Wladimir Sputnik ist ein moderner Gott: der mondsüchtigste Diskjockey der Erde!

Alle Generationen treffen sich hier und haben gemeinsam Spaß, denn Con comme la Lune ist ein Erlebnis, das man erleben, hören, sehen und tanzen kann, eine visuelle und akustische Performance, die uns um die Musik herum zusammenbringt.

Für alle Altersgruppen

Einzeltarif: 5 ?

oder im Office de Tourisme du Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

Organisiert von der Communauté de communes Haut Val de Sèvre

