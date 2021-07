Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine, Saint-Père-Marc-en-Poulet Le plein d’art Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le plein d’art Saint-Père-Marc-en-Poulet, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Père-Marc-en-Poulet. Le plein d’art 2021-07-13 10:00:00 – 2021-07-19 19:00:00 La Halte du Fort – RD74 Au Garage

Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine Saint-Père-Marc-en-Poulet L’association malouine des « Ateliers de La Ville Besn’Art » présente l’exposition collective « Le plein d’art ».

L’exposition met à l’honneur les œuvres récentes d’une dizaine d’artistes s’exprimant à travers une variété de media – peinture, sculpture, aquarelle, céramique,

reliure, luminaire…

Les artistes : Alain Basset, Delphine Courtois, Claudy Dalla Fontana, Fanny Gaignard, Philippe Kalvez, Lumim’halo, Laure Zurcher , Véronique Vassiliu, Annie Montheard, Gaëlle Auffray +33 7 85 54 24 07 http://lavillebesnart.canalblog.com/ L’association malouine des « Ateliers de La Ville Besn’Art » présente l’exposition collective « Le plein d’art ».

