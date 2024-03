Le plâtre, au-delà du transitoire 2/2 Salle Saint-Clair 3A Lyon, jeudi 27 juin 2024.

Le plâtre, au-delà du transitoire 2/2 Grégoire EXTERMANN, Emmanuel LAMOUCHE, Thierry LAUGEE Jeudi 27 juin, 16h00 Salle Saint-Clair 3A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-27T16:00:00+02:00 – 2024-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-27T16:00:00+02:00 – 2024-06-27T17:30:00+02:00

Ces dernières années, les publications sur le plâtre se sont multipliées, qu’il s’agisse d’actes de colloques (A. Alexandridis, L. Winkler-Horaček [dir.], Destroy the Copy – Plaster Cast Collections in the 19th–20th Centuries, Berlin, 2022 ; T. Lochman, M. Guderzo [dir.], Il valore del gesso come modello [… ], Possagno, 2017 ; E. Marchand, R. Fredericksen, Plaster Casts, Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity to the Present, Berlin, 2010), d’ouvrages généraux (G. de Laubier, G.-L. Barthe, Plâtres en majesté, l’univers du plâtre, Paris, 2023), ou de numéros de revues scientifiques (Technè, 51, 2021 ; Sculpture journal, 28-3, 2019 ; In situ, 28, 2016).

Le plus souvent, le plâtre est étudié sous un angle unique, il est mentionné comme étape dans le processus créateur. Le plâtre est en effet souvent un matériau « utilitaire », destiné à préparer une sculpture dans un matériau définitif. L’œuvre de plâtre est alors transitoire, vouée à disparaître en raison de sa fragilité ou de sa faible valeur. L’article de Jacques de Caso, « Alors, on ne jette plus ? » (La sculpture du XIXe siècle, une mémoire retrouvée, Paris 1986, p. 18-21) a permis de prendre conscience d’un écueil patrimonial. Nombre de collections de plâtres d’ateliers, ou de copies majeures étaient jusqu’alors abandonnées dans les réserves, dans un piteux état, voire purement supprimées. De multiples campagnes de réhabilitation ont permis de les redécouvrir ces fonds et de saisir leur importance. L’une des manifestations les plus remarquables de cette réhabilitation est l’ouverture en 2018 de la galerie des sculptures du Petit Palais constituée de modèles auparavant entreposés dans les réserves d’Ivry-sur-Seine. Le dépassement du seul critère de valeur du matériau pour juger de la qualité d’une sculpture est donc un mouvement récent. Si le plâtre est visible dans nombre d’institutions muséales, il convient toutefois de remarquer que seuls deux types de plâtres sont valorisés, les modèles ou maquettes, et les collections de moulages.

L’usage du plâtre demeure donc figé dans son statut transitoire, il n’aurait de sens que par rapport à une œuvre antérieure ou postérieure. Cette logique chronologique prive l’histoire de la statuaire d’une étude du plâtre comme médium véritable, possédant des qualités esthétiques propres, recherchées par les praticiens et les artistes, ou permettant de se libérer de l’économie usuelle de la statuaire et ainsi se libérer de la norme. La session vise précisément à sortir de l’appréhension du plâtre comme d’un substitut, et ainsi interroger les formes de l’achèvement par le plâtre. Il s’agira de déterminer comment cette technique peu coûteuse, liquide, engendre des résultats pratiques et artistiques singuliers, voire une esthétique qui lui est propre.

Salle Saint-Clair 3A Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes