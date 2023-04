Sortie de résidence au Plato – « Kalinkabane » – Cie Au bois des zarts Le Plato Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Sortie de résidence au Plato – « Kalinkabane » – Cie Au bois des zarts Le Plato, 19 avril 2023, Romans-sur-Isère . Romans-sur-Isère ,Drome , Sortie de résidence au Plato – « Kalinkabane » – Cie Au bois des zarts 13 rue du clair vivre Le Plato Romans-sur-Isère Drome Le Plato 13 rue du clair vivre

2023-04-19 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-19 15:00:00 15:00:00

Le Plato 13 rue du clair vivre

Romans-sur-Isère

Drome . Conte musical

Par un grand froid d’hiver, dans la forêt enneigée, quatre compagnons bien différents vont venir se réfugier dans la cabane de Souris qui s’est absentée.



Quelle surprise à son retour ! leplato.romans@gmail.com +33 9 53 29 67 84 https://www.leplato.org/ Le Plato 13 rue du clair vivre Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drome Le Plato 13 rue du clair vivre Ville Romans-sur-Isère Departement Drome Tarif Lieu Ville Le Plato 13 rue du clair vivre Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Sortie de résidence au Plato – « Kalinkabane » – Cie Au bois des zarts Le Plato 2023-04-19 was last modified: by Sortie de résidence au Plato – « Kalinkabane » – Cie Au bois des zarts Le Plato Romans-sur-Isère 19 avril 2023 13 rue du clair vivre Le Plato Romans-sur-Isère Drome Drôme Le Plato Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drome