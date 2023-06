Découvrez les secrets de l’artisanat du verre avec les gentilshommes verriers Le Plateau Rousson, 17 septembre 2023, Rousson.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le plateau de Rousson vous invite à découvrir ses nombreuses activités :

– visitez la chapelle Saint-Martin, un bâtiment du XIIe siècle inscrit au titre des Monuments historiques,

– découvrez une exposition vitrailliste avec « Vitraux Cluz »,

– assistez à une conférence et présentation de livre par Mme Pluchard,

– profitez des animations musicales par le groupe « OSCO »,

– participez à un atelier « Fonte du verre et fabrication de perle de verre » pour comprendre les secrets de ces techniques artisanales,

– laissez vos enfants participer à un atelier « dessine ton vitrail »,

– déambulez dans le grand marché de producteurs et créateurs locaux.

Le Plateau Chemin du Plateau, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 58 19 66 15 http://mairie-rousson.com Rousson, une commune à caractère semi-rural, est dotée d’un patrimoine historique remarquable. Au sommet du plateau de Rousson, se trouve l’église Saint-Martin, construite au XIIe siècle. Elle est située au pied du « Pic du Castellas », où quelques vestiges du château médiéval subsistent. Parkings à proximité. Parcours à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

