Journées européennes du patrimoine au Planty Dimanche 17 septembre, 14h00 Le Planty participation libre

Le Planty ouvre son parc et ses bâtiments sur le thème du patrimoine vivant, autour de l’arbre et de la rénovation de patrimoine rural ancien.

Au programme :

visite libre et interactive, exposition de peintures et de sculptures, conférence sur les trognes, ateliers de l’arbre à l’âme, démonstration de tadelakt, rencontre avec les professionnels…

Le Planty 6 rue de la Tonnellerie 49460 Ecuillé Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 77 92 60 40 https://leplanty.fr Installé dans d’anciens chais dans le bourg d’Ecuillé, le tiers-lieu Le Planty fête le bicentenaire de sa construction. L’association vous invite à découvrir son histoire au fil des âges en visitant ses locaux et son parc.

Le thème choisi pour les activités est l’ARBRE, patrimoine vivant et mémoire des hommes. parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Claudie Banevitch