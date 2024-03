Le Plantier de Costebelle : parc botanique et chapelle Le plantier de Costebelle Hyères, samedi 1 juin 2024.

Le Plantier de Costebelle : parc botanique et chapelle Le Plantier de Costebelle est une destination touristique confidentielle qui vient en complément de sites touristiques publics de premier plan comme la Villa Noailles vecteur événementiel de la ville… 1 et 2 juin Le plantier de Costebelle 5 € par personne prévoir l’appoint

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T07:00:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T07:00:00+02:00 – 2024-06-02T13:00:00+02:00

Le Plantier de Costebelle est une destination touristique confidentielle qui vient en complément de sites touristiques publics de premier plan comme la Villa Noailles vecteur événementiel de la ville d’Hyères, la Fondation Carmignac ainsi que le site archéologique d’Olbia et le Musée.

En 1896, le romancier et académicien français Paul Bourget (1852-1935), auteur du Disciple, acquiert la propriété qui prend alors son nom actuel, « Le Plantier de Costebelle », et y reçoit de nombreuses personnalités du monde littéraire.

Parc botanique, essences exotiques rares.

Le plantier de Costebelle 714, avenue de la Font des Horts – 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 76 87 01 56 http://www.parcsetjardinspaca.com [{« type »: « email », « value »: « famillelugagne@orange.fr »}] Parc d’acclimatation créé en 1857 par la Baronne de Prailly autour de la maison classée de l’écrivain Paul Bourget, le plantier de Costebelle présente de nombreuses essences exotiques (jubéas du Chili, arbousiers de Chypre, ravénéas rivularis…) accompagnées de sculptures, fontaine et éléments de rocaille. Vous y croiserez des tortues d’Hermann dont il est l’un des refuges. Ouvert sur rendez-vous d’avril à juillet et septembre (8h-14h) tarif 10 € par personne. Visite libre. Visites guidées facultatives. La visite se fait sans sac (à déposer à l’entrée). Durée de la visite : 1 heure environ.

©Renaud Lugagne