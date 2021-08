Tours EVS Rochepinard Indre-et-Loire, Tours Le Planning Familial 37 : Permanences à Rochepinard EVS Rochepinard Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Planning Familial 37 : un lieu d’écoute et de dialogue au coeur de votre quartier. Il favorise l’échange et le partage des savoirs, des cultures, des expériences. Les permanences sont anonymes, gratuites et sans rendez-vous. Elles s’adressent à tous et à toutes **EVS Rochepinard – O’QUAI 16** **16 jardin/Passage Guillaume Bouzignac** **37000 Tours** **De 14h30 à 16h30** 21 Septembre 19 Octobre 16 Novembre 21 Décembre Le Planning Familial 37 : Permanences à Rochepinard EVS Rochepinard Jardin Guillaume Bouzignac 37000 Tours Tours Raspail Indre-et-Loire

