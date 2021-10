Le Planétarium des tout-petits Nançay, 9 octobre 2021, Nançay.

Le Planétarium des tout-petits 2021-10-09 11:00:00 – 2021-10-09 11:30:00

Nançay Cher Nançay

Pour découvrir la magie du ciel dès le plus jeune âge, rien de tel qu’un conte musical ! C’est ce que proposent Cécilia et Caroline, toutes deux conteuses passionnées, au travers d’une expérience sensorielle improvisée sous la voute étoilée du planétarium. Un spectacle unique adapté à chaque public qui ne manque jamais de provoquer chez les jeunes spectateurs des Oh et des Ah, des questions et des éclats, de l’émerveillement et des rêves étoilés à ramener par poignées. Le planétarium des tout-petits est une expérience originale et nouvelle, proposée de manière expérimentale en 2020 par le Pôle des Étoiles.

2 contes de planétarium de 30 minutes 2 séances sont proposées chacune adaptée à une tranche d’âge :

11h > 11h30 – de18 mois à 3 ans

11h30 > 12h – de 3 à 5 ans

Immerger les enfants dans les étoiles du planétarium

contact@poledesetoiles.fr +33 2 48 51 18 16 https://www.poledesetoiles.fr/

Pôle des Etoiles

