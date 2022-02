Le planétarium Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le planétarium Cité des sciences et de l’Industrie, 8 février 2022, Paris. Le planétarium

du mardi 8 février au dimanche 10 mars 2024 à Cité des sciences et de l’Industrie

Un système de projection Laser Haute Définition en 8K ! Dix vidéoprojecteurs assistés de vingt ordinateurs, projettent une image de 8.000 pixels au méridien, soit une définition 8 fois plus précise que celle des écrans HD qui équipent aujourd’hui la grande majorité des télévisions. Le détail illimité du simulateur astronomique vous donnera une sensation de profondeur, d’immensité et rendra l’expérience impressionnante… Laissez-vous surprendre ! (interdit aux enfants de ,moins de 2 ans).

Billet d’accès aux expositions

Films immersifs à 360° et spectacles commentés par des médiateurs scientifiques, le planétarium est un lieu dédié à l’astronomie et aux sciences de l’univers, accessible à tout public. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T11:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T11:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T11:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T11:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T19:00:00;2022-02-15T11:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T11:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T11:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T11:00:00 2022-02-20T19:00:00;2022-02-22T11:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T11:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T11:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T19:00:00;2022-03-08T11:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T11:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T11:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T11:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-15T11:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T11:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T11:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-22T11:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T11:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T11:00:00 2022-03-27T19:00:00;2022-03-29T11:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T11:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T19:00:00;2022-04-05T11:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T11:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T11:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T11:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-10T11:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T11:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-17T11:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-24T11:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T11:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-05-31T11:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-07T11:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T11:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T11:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T11:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T11:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-14T11:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T11:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T11:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T11:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T11:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-21T11:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T11:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T11:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T11:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T11:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-06-28T11:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T11:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T11:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T11:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T11:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-07-03T11:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-05T11:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T11:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T11:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T11:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T11:00:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-10T11:00:00 2022-07-10T19:00:00;2022-07-12T11:00:00 2022-07-12T18:00:00;2022-07-13T11:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T11:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T11:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T11:00:00 2022-07-16T18:00:00;2022-07-17T11:00:00 2022-07-17T19:00:00;2022-07-19T11:00:00 2022-07-19T18:00:00;2022-07-20T11:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-21T11:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T11:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T11:00:00 2022-07-23T18:00:00;2022-07-24T11:00:00 2022-07-24T19:00:00;2022-07-26T11:00:00 2022-07-26T18:00:00;2022-07-27T11:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-28T11:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T11:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T11:00:00 2022-07-30T18:00:00;2022-07-31T11:00:00 2022-07-31T19:00:00;2022-08-02T11:00:00 2022-08-02T18:00:00;2022-08-03T11:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-04T11:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T11:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T11:00:00 2022-08-06T18:00:00;2022-08-07T11:00:00 2022-08-07T19:00:00;2022-08-09T11:00:00 2022-08-09T18:00:00;2022-08-10T11:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-11T11:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T11:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T11:00:00 2022-08-13T18:00:00;2022-08-14T11:00:00 2022-08-14T19:00:00;2022-08-16T11:00:00 2022-08-16T18:00:00;2022-08-17T11:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-18T11:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T11:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T11:00:00 2022-08-20T18:00:00;2022-08-21T11:00:00 2022-08-21T19:00:00;2022-08-23T11:00:00 2022-08-23T18:00:00;2022-08-24T11:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T11:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T11:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T11:00:00 2022-08-27T18:00:00;2022-08-28T11:00:00 2022-08-28T19:00:00;2022-08-30T11:00:00 2022-08-30T18:00:00;2022-08-31T11:00:00 2022-08-31T18:00:00;2022-09-01T11:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T11:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T11:00:00 2022-09-03T18:00:00;2022-09-04T11:00:00 2022-09-04T19:00:00;2022-09-06T11:00:00 2022-09-06T18:00:00;2022-09-07T11:00:00 2022-09-07T18:00:00;2022-09-08T11:00:00 2022-09-08T18:00:00;2022-09-09T11:00:00 2022-09-09T18:00:00;2022-09-10T11:00:00 2022-09-10T18:00:00;2022-09-11T11:00:00 2022-09-11T19:00:00;2022-09-13T11:00:00 2022-09-13T18:00:00;2022-09-14T11:00:00 2022-09-14T18:00:00;2022-09-15T11:00:00 2022-09-15T18:00:00;2022-09-16T11:00:00 2022-09-16T18:00:00;2022-09-17T11:00:00 2022-09-17T18:00:00;2022-09-18T11:00:00 2022-09-18T19:00:00;2022-09-20T11:00:00 2022-09-20T18:00:00;2022-09-21T11:00:00 2022-09-21T18:00:00;2022-09-22T11:00:00 2022-09-22T18:00:00;2022-09-23T11:00:00 2022-09-23T18:00:00;2022-09-24T11:00:00 2022-09-24T18:00:00;2022-09-25T11:00:00 2022-09-25T19:00:00;2022-09-27T11:00:00 2022-09-27T18:00:00;2022-09-28T11:00:00 2022-09-28T18:00:00;2022-09-29T11:00:00 2022-09-29T18:00:00;2022-09-30T11:00:00 2022-09-30T18:00:00;2022-10-01T11:00:00 2022-10-01T18:00:00;2022-10-02T11:00:00 2022-10-02T19:00:00;2022-10-04T11:00:00 2022-10-04T18:00:00;2022-10-05T11:00:00 2022-10-05T18:00:00;2022-10-06T11:00:00 2022-10-06T18:00:00;2022-10-07T11:00:00 2022-10-07T18:00:00;2022-10-08T11:00:00 2022-10-08T18:00:00;2022-10-09T11:00:00 2022-10-09T19:00:00;2022-10-11T11:00:00 2022-10-11T18:00:00;2022-10-12T11:00:00 2022-10-12T18:00:00;2022-10-13T11:00:00 2022-10-13T18:00:00;2022-10-14T11:00:00 2022-10-14T18:00:00;2022-10-15T11:00:00 2022-10-15T18:00:00;2022-10-16T11:00:00 2022-10-16T19:00:00;2022-10-18T11:00:00 2022-10-18T18:00:00;2022-10-19T11:00:00 2022-10-19T18:00:00;2022-10-20T11:00:00 2022-10-20T18:00:00;2022-10-21T11:00:00 2022-10-21T18:00:00;2022-10-22T11:00:00 2022-10-22T18:00:00;2022-10-23T11:00:00 2022-10-23T19:00:00;2022-10-25T11:00:00 2022-10-25T18:00:00;2022-10-26T11:00:00 2022-10-26T18:00:00;2022-10-27T11:00:00 2022-10-27T18:00:00;2022-10-28T11:00:00 2022-10-28T18:00:00;2022-10-29T11:00:00 2022-10-29T18:00:00;2022-10-30T11:00:00 2022-10-30T19:00:00;2022-11-01T11:00:00 2022-11-01T18:00:00;2022-11-02T11:00:00 2022-11-02T18:00:00;2022-11-03T11:00:00 2022-11-03T18:00:00;2022-11-04T11:00:00 2022-11-04T18:00:00;2022-11-05T11:00:00 2022-11-05T18:00:00;2022-11-06T11:00:00 2022-11-06T19:00:00;2022-11-08T11:00:00 2022-11-08T18:00:00;2022-11-09T11:00:00 2022-11-09T18:00:00;2022-11-10T11:00:00 2022-11-10T18:00:00;2022-11-11T11:00:00 2022-11-11T18:00:00;2022-11-12T11:00:00 2022-11-12T18:00:00;2022-11-13T11:00:00 2022-11-13T19:00:00;2022-11-15T11:00:00 2022-11-15T18:00:00;2022-11-16T11:00:00 2022-11-16T18:00:00;2022-11-17T11:00:00 2022-11-17T18:00:00;2022-11-18T11:00:00 2022-11-18T18:00:00;2022-11-19T11:00:00 2022-11-19T18:00:00;2022-11-20T11:00:00 2022-11-20T19:00:00;2022-11-22T11:00:00 2022-11-22T18:00:00;2022-11-23T11:00:00 2022-11-23T18:00:00;2022-11-24T11:00:00 2022-11-24T18:00:00;2022-11-25T11:00:00 2022-11-25T18:00:00;2022-11-26T11:00:00 2022-11-26T18:00:00;2022-11-27T11:00:00 2022-11-27T19:00:00;2022-11-29T11:00:00 2022-11-29T18:00:00;2022-11-30T11:00:00 2022-11-30T18:00:00;2022-12-01T11:00:00 2022-12-01T18:00:00;2022-12-02T11:00:00 2022-12-02T18:00:00;2022-12-03T11:00:00 2022-12-03T18:00:00;2022-12-04T11:00:00 2022-12-04T19:00:00;2022-12-06T11:00:00 2022-12-06T18:00:00;2022-12-07T11:00:00 2022-12-07T18:00:00;2022-12-08T11:00:00 2022-12-08T18:00:00;2022-12-09T11:00:00 2022-12-09T18:00:00;2022-12-10T11:00:00 2022-12-10T18:00:00;2022-12-11T11:00:00 2022-12-11T19:00:00;2022-12-13T11:00:00 2022-12-13T18:00:00;2022-12-14T11:00:00 2022-12-14T18:00:00;2022-12-15T11:00:00 2022-12-15T18:00:00;2022-12-16T11:00:00 2022-12-16T18:00:00;2022-12-17T11:00:00 2022-12-17T18:00:00;2022-12-18T11:00:00 2022-12-18T19:00:00;2022-12-20T11:00:00 2022-12-20T18:00:00;2022-12-21T11:00:00 2022-12-21T18:00:00;2022-12-22T11:00:00 2022-12-22T18:00:00;2022-12-23T11:00:00 2022-12-23T18:00:00;2022-12-24T11:00:00 2022-12-24T18:00:00;2022-12-25T11:00:00 2022-12-25T19:00:00;2022-12-27T11:00:00 2022-12-27T18:00:00;2022-12-28T11:00:00 2022-12-28T18:00:00;2022-12-29T11:00:00 2022-12-29T18:00:00;2022-12-30T11:00:00 2022-12-30T18:00:00;2022-12-31T11:00:00 2022-12-31T18:00:00;2023-01-01T11:00:00 2023-01-01T19:00:00;2023-01-03T11:00:00 2023-01-03T18:00:00;2023-01-04T11:00:00 2023-01-04T18:00:00;2023-01-05T11:00:00 2023-01-05T18:00:00;2023-01-06T11:00:00 2023-01-06T18:00:00;2023-01-07T11:00:00 2023-01-07T18:00:00;2023-01-08T11:00:00 2023-01-08T19:00:00;2023-01-10T11:00:00 2023-01-10T18:00:00;2023-01-11T11:00:00 2023-01-11T18:00:00;2023-01-12T11:00:00 2023-01-12T18:00:00;2023-01-13T11:00:00 2023-01-13T18:00:00;2023-01-14T11:00:00 2023-01-14T18:00:00;2023-01-15T11:00:00 2023-01-15T19:00:00;2023-01-17T11:00:00 2023-01-17T18:00:00;2023-01-18T11:00:00 2023-01-18T18:00:00;2023-01-19T11:00:00 2023-01-19T18:00:00;2023-01-20T11:00:00 2023-01-20T18:00:00;2023-01-21T11:00:00 2023-01-21T18:00:00;2023-01-22T11:00:00 2023-01-22T19:00:00;2023-01-24T11:00:00 2023-01-24T18:00:00;2023-01-25T11:00:00 2023-01-25T18:00:00;2023-01-26T11:00:00 2023-01-26T18:00:00;2023-01-27T11:00:00 2023-01-27T18:00:00;2023-01-28T11:00:00 2023-01-28T18:00:00;2023-01-29T11:00:00 2023-01-29T19:00:00;2023-01-31T11:00:00 2023-01-31T18:00:00;2023-02-01T11:00:00 2023-02-01T18:00:00;2023-02-02T11:00:00 2023-02-02T18:00:00;2023-02-03T11:00:00 2023-02-03T18:00:00;2023-02-04T11:00:00 2023-02-04T18:00:00;2023-02-05T11:00:00 2023-02-05T19:00:00;2023-02-07T11:00:00 2023-02-07T18:00:00;2023-02-08T11:00:00 2023-02-08T18:00:00;2023-02-09T11:00:00 2023-02-09T18:00:00;2023-02-10T11:00:00 2023-02-10T18:00:00;2023-02-11T11:00:00 2023-02-11T18:00:00;2023-02-12T11:00:00 2023-02-12T19:00:00;2023-02-14T11:00:00 2023-02-14T18:00:00;2023-02-15T11:00:00 2023-02-15T18:00:00;2023-02-16T11:00:00 2023-02-16T18:00:00;2023-02-17T11:00:00 2023-02-17T18:00:00;2023-02-18T11:00:00 2023-02-18T18:00:00;2023-02-19T11:00:00 2023-02-19T19:00:00;2023-02-21T11:00:00 2023-02-21T18:00:00;2023-02-22T11:00:00 2023-02-22T18:00:00;2023-02-23T11:00:00 2023-02-23T18:00:00;2023-02-24T11:00:00 2023-02-24T18:00:00;2023-02-25T11:00:00 2023-02-25T18:00:00;2023-02-26T11:00:00 2023-02-26T19:00:00;2023-02-28T11:00:00 2023-02-28T18:00:00;2023-03-01T11:00:00 2023-03-01T18:00:00;2023-03-02T11:00:00 2023-03-02T18:00:00;2023-03-03T11:00:00 2023-03-03T18:00:00;2023-03-04T11:00:00 2023-03-04T18:00:00;2023-03-05T11:00:00 2023-03-05T19:00:00;2023-03-07T11:00:00 2023-03-07T18:00:00;2023-03-08T11:00:00 2023-03-08T18:00:00;2023-03-09T11:00:00 2023-03-09T18:00:00;2023-03-10T11:00:00 2023-03-10T18:00:00;2023-03-11T11:00:00 2023-03-11T18:00:00;2023-03-12T11:00:00 2023-03-12T19:00:00;2023-03-14T11:00:00 2023-03-14T18:00:00;2023-03-15T11:00:00 2023-03-15T18:00:00;2023-03-16T11:00:00 2023-03-16T18:00:00;2023-03-17T11:00:00 2023-03-17T18:00:00;2023-03-18T11:00:00 2023-03-18T18:00:00;2023-03-19T11:00:00 2023-03-19T19:00:00;2023-03-21T11:00:00 2023-03-21T18:00:00;2023-03-22T11:00:00 2023-03-22T18:00:00;2023-03-23T11:00:00 2023-03-23T18:00:00;2023-03-24T11:00:00 2023-03-24T18:00:00;2023-03-25T11:00:00 2023-03-25T18:00:00;2023-03-26T11:00:00 2023-03-26T19:00:00;2023-03-28T11:00:00 2023-03-28T18:00:00;2023-03-29T11:00:00 2023-03-29T18:00:00;2023-03-30T11:00:00 2023-03-30T18:00:00;2023-03-31T11:00:00 2023-03-31T18:00:00;2023-04-01T11:00:00 2023-04-01T18:00:00;2023-04-02T11:00:00 2023-04-02T19:00:00;2023-04-04T11:00:00 2023-04-04T18:00:00;2023-04-05T11:00:00 2023-04-05T18:00:00;2023-04-06T11:00:00 2023-04-06T18:00:00;2023-04-07T11:00:00 2023-04-07T18:00:00;2023-04-08T11:00:00 2023-04-08T18:00:00;2023-04-09T11:00:00 2023-04-09T19:00:00;2023-04-11T11:00:00 2023-04-11T18:00:00;2023-04-12T11:00:00 2023-04-12T18:00:00;2023-04-13T11:00:00 2023-04-13T18:00:00;2023-04-14T11:00:00 2023-04-14T18:00:00;2023-04-15T11:00:00 2023-04-15T18:00:00;2023-04-16T11:00:00 2023-04-16T19:00:00;2023-04-18T11:00:00 2023-04-18T18:00:00;2023-04-19T11:00:00 2023-04-19T18:00:00;2023-04-20T11:00:00 2023-04-20T18:00:00;2023-04-21T11:00:00 2023-04-21T18:00:00;2023-04-22T11:00:00 2023-04-22T18:00:00;2023-04-23T11:00:00 2023-04-23T19:00:00;2023-04-25T11:00:00 2023-04-25T18:00:00;2023-04-26T11:00:00 2023-04-26T18:00:00;2023-04-27T11:00:00 2023-04-27T18:00:00;2023-04-28T11:00:00 2023-04-28T18:00:00;2023-04-29T11:00:00 2023-04-29T18:00:00;2023-04-30T11:00:00 2023-04-30T19:00:00;2023-05-02T11:00:00 2023-05-02T18:00:00;2023-05-03T11:00:00 2023-05-03T18:00:00;2023-05-04T11:00:00 2023-05-04T18:00:00;2023-05-05T11:00:00 2023-05-05T18:00:00;2023-05-06T11:00:00 2023-05-06T18:00:00;2023-05-07T11:00:00 2023-05-07T19:00:00;2023-05-09T11:00:00 2023-05-09T18:00:00;2023-05-10T11:00:00 2023-05-10T18:00:00;2023-05-11T11:00:00 2023-05-11T18:00:00;2023-05-12T11:00:00 2023-05-12T18:00:00;2023-05-13T11:00:00 2023-05-13T18:00:00;2023-05-14T11:00:00 2023-05-14T19:00:00;2023-05-16T11:00:00 2023-05-16T18:00:00;2023-05-17T11:00:00 2023-05-17T18:00:00;2023-05-18T11:00:00 2023-05-18T18:00:00;2023-05-19T11:00:00 2023-05-19T18:00:00;2023-05-20T11:00:00 2023-05-20T18:00:00;2023-05-21T11:00:00 2023-05-21T19:00:00;2023-05-23T11:00:00 2023-05-23T18:00:00;2023-05-24T11:00:00 2023-05-24T18:00:00;2023-05-25T11:00:00 2023-05-25T18:00:00;2023-05-26T11:00:00 2023-05-26T18:00:00;2023-05-27T11:00:00 2023-05-27T18:00:00;2023-05-28T11:00:00 2023-05-28T19:00:00;2023-05-30T11:00:00 2023-05-30T18:00:00;2023-05-31T11:00:00 2023-05-31T18:00:00;2023-06-01T11:00:00 2023-06-01T18:00:00;2023-06-02T11:00:00 2023-06-02T18:00:00;2023-06-03T11:00:00 2023-06-03T18:00:00;2023-06-04T11:00:00 2023-06-04T19:00:00;2023-06-06T11:00:00 2023-06-06T18:00:00;2023-06-07T11:00:00 2023-06-07T18:00:00;2023-06-08T11:00:00 2023-06-08T18:00:00;2023-06-09T11:00:00 2023-06-09T18:00:00;2023-06-10T11:00:00 2023-06-10T18:00:00;2023-06-11T11:00:00 2023-06-11T19:00:00;2023-06-13T11:00:00 2023-06-13T18:00:00;2023-06-14T11:00:00 2023-06-14T18:00:00;2023-06-15T11:00:00 2023-06-15T18:00:00;2023-06-16T11:00:00 2023-06-16T18:00:00;2023-06-17T11:00:00 2023-06-17T18:00:00;2023-06-18T11:00:00 2023-06-18T19:00:00;2023-06-20T11:00:00 2023-06-20T18:00:00;2023-06-21T11:00:00 2023-06-21T18:00:00;2023-06-22T11:00:00 2023-06-22T18:00:00;2023-06-23T11:00:00 2023-06-23T18:00:00;2023-06-24T11:00:00 2023-06-24T18:00:00;2023-06-25T11:00:00 2023-06-25T19:00:00;2023-06-27T11:00:00 2023-06-27T18:00:00;2023-06-28T11:00:00 2023-06-28T18:00:00;2023-06-29T11:00:00 2023-06-29T18:00:00;2023-06-30T11:00:00 2023-06-30T18:00:00;2023-07-01T11:00:00 2023-07-01T18:00:00;2023-07-02T11:00:00 2023-07-02T19:00:00;2023-07-04T11:00:00 2023-07-04T18:00:00;2023-07-05T11:00:00 2023-07-05T18:00:00;2023-07-06T11:00:00 2023-07-06T18:00:00;2023-07-07T11:00:00 2023-07-07T18:00:00;2023-07-08T11:00:00 2023-07-08T18:00:00;2023-07-09T11:00:00 2023-07-09T19:00:00;2023-07-11T11:00:00 2023-07-11T18:00:00;2023-07-12T11:00:00 2023-07-12T18:00:00;2023-07-13T11:00:00 2023-07-13T18:00:00;2023-07-14T11:00:00 2023-07-14T18:00:00;2023-07-15T11:00:00 2023-07-15T18:00:00;2023-07-16T11:00:00 2023-07-16T19:00:00;2023-07-18T11:00:00 2023-07-18T18:00:00;2023-07-19T11:00:00 2023-07-19T18:00:00;2023-07-20T11:00:00 2023-07-20T18:00:00;2023-07-21T11:00:00 2023-07-21T18:00:00;2023-07-22T11:00:00 2023-07-22T18:00:00;2023-07-23T11:00:00 2023-07-23T19:00:00;2023-07-25T11:00:00 2023-07-25T18:00:00;2023-07-26T11:00:00 2023-07-26T18:00:00;2023-07-27T11:00:00 2023-07-27T18:00:00;2023-07-28T11:00:00 2023-07-28T18:00:00;2023-07-29T11:00:00 2023-07-29T18:00:00;2023-07-30T11:00:00 2023-07-30T19:00:00;2023-08-01T11:00:00 2023-08-01T18:00:00;2023-08-02T11:00:00 2023-08-02T18:00:00;2023-08-03T11:00:00 2023-08-03T18:00:00;2023-08-04T11:00:00 2023-08-04T18:00:00;2023-08-05T11:00:00 2023-08-05T18:00:00;2023-08-06T11:00:00 2023-08-06T19:00:00;2023-08-08T11:00:00 2023-08-08T18:00:00;2023-08-09T11:00:00 2023-08-09T18:00:00;2023-08-10T11:00:00 2023-08-10T18:00:00;2023-08-11T11:00:00 2023-08-11T18:00:00;2023-08-12T11:00:00 2023-08-12T18:00:00;2023-08-13T11:00:00 2023-08-13T19:00:00;2023-08-15T11:00:00 2023-08-15T18:00:00;2023-08-16T11:00:00 2023-08-16T18:00:00;2023-08-17T11:00:00 2023-08-17T18:00:00;2023-08-18T11:00:00 2023-08-18T18:00:00;2023-08-19T11:00:00 2023-08-19T18:00:00;2023-08-20T11:00:00 2023-08-20T19:00:00;2023-08-22T11:00:00 2023-08-22T18:00:00;2023-08-23T11:00:00 2023-08-23T18:00:00;2023-08-24T11:00:00 2023-08-24T18:00:00;2023-08-25T11:00:00 2023-08-25T18:00:00;2023-08-26T11:00:00 2023-08-26T18:00:00;2023-08-27T11:00:00 2023-08-27T19:00:00;2023-08-29T11:00:00 2023-08-29T18:00:00;2023-08-30T11:00:00 2023-08-30T18:00:00;2023-08-31T11:00:00 2023-08-31T18:00:00;2023-09-01T11:00:00 2023-09-01T18:00:00;2023-09-02T11:00:00 2023-09-02T18:00:00;2023-09-03T11:00:00 2023-09-03T19:00:00;2023-09-05T11:00:00 2023-09-05T18:00:00;2023-09-06T11:00:00 2023-09-06T18:00:00;2023-09-07T11:00:00 2023-09-07T18:00:00;2023-09-08T11:00:00 2023-09-08T18:00:00;2023-09-09T11:00:00 2023-09-09T18:00:00;2023-09-10T11:00:00 2023-09-10T19:00:00;2023-09-12T11:00:00 2023-09-12T18:00:00;2023-09-13T11:00:00 2023-09-13T18:00:00;2023-09-14T11:00:00 2023-09-14T18:00:00;2023-09-15T11:00:00 2023-09-15T18:00:00;2023-09-16T11:00:00 2023-09-16T18:00:00;2023-09-17T11:00:00 2023-09-17T19:00:00;2023-09-19T11:00:00 2023-09-19T18:00:00;2023-09-20T11:00:00 2023-09-20T18:00:00;2023-09-21T11:00:00 2023-09-21T18:00:00;2023-09-22T11:00:00 2023-09-22T18:00:00;2023-09-23T11:00:00 2023-09-23T18:00:00;2023-09-24T11:00:00 2023-09-24T19:00:00;2023-09-26T11:00:00 2023-09-26T18:00:00;2023-09-27T11:00:00 2023-09-27T18:00:00;2023-09-28T11:00:00 2023-09-28T18:00:00;2023-09-29T11:00:00 2023-09-29T18:00:00;2023-09-30T11:00:00 2023-09-30T18:00:00;2023-10-01T11:00:00 2023-10-01T19:00:00;2023-10-03T11:00:00 2023-10-03T18:00:00;2023-10-04T11:00:00 2023-10-04T18:00:00;2023-10-05T11:00:00 2023-10-05T18:00:00;2023-10-06T11:00:00 2023-10-06T18:00:00;2023-10-07T11:00:00 2023-10-07T18:00:00;2023-10-08T11:00:00 2023-10-08T19:00:00;2023-10-10T11:00:00 2023-10-10T18:00:00;2023-10-11T11:00:00 2023-10-11T18:00:00;2023-10-12T11:00:00 2023-10-12T18:00:00;2023-10-13T11:00:00 2023-10-13T18:00:00;2023-10-14T11:00:00 2023-10-14T18:00:00;2023-10-15T11:00:00 2023-10-15T19:00:00;2023-10-17T11:00:00 2023-10-17T18:00:00;2023-10-18T11:00:00 2023-10-18T18:00:00;2023-10-19T11:00:00 2023-10-19T18:00:00;2023-10-20T11:00:00 2023-10-20T18:00:00;2023-10-21T11:00:00 2023-10-21T18:00:00;2023-10-22T11:00:00 2023-10-22T19:00:00;2023-10-24T11:00:00 2023-10-24T18:00:00;2023-10-25T11:00:00 2023-10-25T18:00:00;2023-10-26T11:00:00 2023-10-26T18:00:00;2023-10-27T11:00:00 2023-10-27T18:00:00;2023-10-28T11:00:00 2023-10-28T18:00:00;2023-10-29T11:00:00 2023-10-29T19:00:00;2023-10-31T11:00:00 2023-10-31T18:00:00;2023-11-01T11:00:00 2023-11-01T18:00:00;2023-11-02T11:00:00 2023-11-02T18:00:00;2023-11-03T11:00:00 2023-11-03T18:00:00;2023-11-04T11:00:00 2023-11-04T18:00:00;2023-11-05T11:00:00 2023-11-05T19:00:00;2023-11-07T11:00:00 2023-11-07T18:00:00;2023-11-08T11:00:00 2023-11-08T18:00:00;2023-11-09T11:00:00 2023-11-09T18:00:00;2023-11-10T11:00:00 2023-11-10T18:00:00;2023-11-11T11:00:00 2023-11-11T18:00:00;2023-11-12T11:00:00 2023-11-12T19:00:00;2023-11-14T11:00:00 2023-11-14T18:00:00;2023-11-15T11:00:00 2023-11-15T18:00:00;2023-11-16T11:00:00 2023-11-16T18:00:00;2023-11-17T11:00:00 2023-11-17T18:00:00;2023-11-18T11:00:00 2023-11-18T18:00:00;2023-11-19T11:00:00 2023-11-19T19:00:00;2023-11-21T11:00:00 2023-11-21T18:00:00;2023-11-22T11:00:00 2023-11-22T18:00:00;2023-11-23T11:00:00 2023-11-23T18:00:00;2023-11-24T11:00:00 2023-11-24T18:00:00;2023-11-25T11:00:00 2023-11-25T18:00:00;2023-11-26T11:00:00 2023-11-26T19:00:00;2023-11-28T11:00:00 2023-11-28T18:00:00;2023-11-29T11:00:00 2023-11-29T18:00:00;2023-11-30T11:00:00 2023-11-30T18:00:00;2023-12-01T11:00:00 2023-12-01T18:00:00;2023-12-02T11:00:00 2023-12-02T18:00:00;2023-12-03T11:00:00 2023-12-03T19:00:00;2023-12-05T11:00:00 2023-12-05T18:00:00;2023-12-06T11:00:00 2023-12-06T18:00:00;2023-12-07T11:00:00 2023-12-07T18:00:00;2023-12-08T11:00:00 2023-12-08T18:00:00;2023-12-09T11:00:00 2023-12-09T18:00:00;2023-12-10T11:00:00 2023-12-10T19:00:00;2023-12-12T11:00:00 2023-12-12T18:00:00;2023-12-13T11:00:00 2023-12-13T18:00:00;2023-12-14T11:00:00 2023-12-14T18:00:00;2023-12-15T11:00:00 2023-12-15T18:00:00;2023-12-16T11:00:00 2023-12-16T18:00:00;2023-12-17T11:00:00 2023-12-17T19:00:00;2023-12-19T11:00:00 2023-12-19T18:00:00;2023-12-20T11:00:00 2023-12-20T18:00:00;2023-12-21T11:00:00 2023-12-21T18:00:00;2023-12-22T11:00:00 2023-12-22T18:00:00;2023-12-23T11:00:00 2023-12-23T18:00:00;2023-12-24T11:00:00 2023-12-24T19:00:00;2023-12-26T11:00:00 2023-12-26T18:00:00;2023-12-27T11:00:00 2023-12-27T18:00:00;2023-12-28T11:00:00 2023-12-28T18:00:00;2023-12-29T11:00:00 2023-12-29T18:00:00;2023-12-30T11:00:00 2023-12-30T18:00:00;2023-12-31T11:00:00 2023-12-31T19:00:00;2024-01-02T11:00:00 2024-01-02T18:00:00;2024-01-03T11:00:00 2024-01-03T18:00:00;2024-01-04T11:00:00 2024-01-04T18:00:00;2024-01-05T11:00:00 2024-01-05T18:00:00;2024-01-06T11:00:00 2024-01-06T18:00:00;2024-01-07T11:00:00 2024-01-07T19:00:00;2024-01-09T11:00:00 2024-01-09T18:00:00;2024-01-10T11:00:00 2024-01-10T18:00:00;2024-01-11T11:00:00 2024-01-11T18:00:00;2024-01-12T11:00:00 2024-01-12T18:00:00;2024-01-13T11:00:00 2024-01-13T18:00:00;2024-01-14T11:00:00 2024-01-14T19:00:00;2024-01-16T11:00:00 2024-01-16T18:00:00;2024-01-17T11:00:00 2024-01-17T18:00:00;2024-01-18T11:00:00 2024-01-18T18:00:00;2024-01-19T11:00:00 2024-01-19T18:00:00;2024-01-20T11:00:00 2024-01-20T18:00:00;2024-01-21T11:00:00 2024-01-21T19:00:00;2024-01-23T11:00:00 2024-01-23T18:00:00;2024-01-24T11:00:00 2024-01-24T18:00:00;2024-01-25T11:00:00 2024-01-25T18:00:00;2024-01-26T11:00:00 2024-01-26T18:00:00;2024-01-27T11:00:00 2024-01-27T18:00:00;2024-01-28T11:00:00 2024-01-28T19:00:00;2024-01-30T11:00:00 2024-01-30T18:00:00;2024-01-31T11:00:00 2024-01-31T18:00:00;2024-02-01T11:00:00 2024-02-01T18:00:00;2024-02-02T11:00:00 2024-02-02T18:00:00;2024-02-03T11:00:00 2024-02-03T18:00:00;2024-02-04T11:00:00 2024-02-04T19:00:00;2024-02-06T11:00:00 2024-02-06T18:00:00;2024-02-07T11:00:00 2024-02-07T18:00:00;2024-02-08T11:00:00 2024-02-08T18:00:00;2024-02-09T11:00:00 2024-02-09T18:00:00;2024-02-10T11:00:00 2024-02-10T18:00:00;2024-02-11T11:00:00 2024-02-11T19:00:00;2024-02-13T11:00:00 2024-02-13T18:00:00;2024-02-14T11:00:00 2024-02-14T18:00:00;2024-02-15T11:00:00 2024-02-15T18:00:00;2024-02-16T11:00:00 2024-02-16T18:00:00;2024-02-17T11:00:00 2024-02-17T18:00:00;2024-02-18T11:00:00 2024-02-18T19:00:00;2024-02-20T11:00:00 2024-02-20T18:00:00;2024-02-21T11:00:00 2024-02-21T18:00:00;2024-02-22T11:00:00 2024-02-22T18:00:00;2024-02-23T11:00:00 2024-02-23T18:00:00;2024-02-24T11:00:00 2024-02-24T18:00:00;2024-02-25T11:00:00 2024-02-25T19:00:00;2024-02-27T11:00:00 2024-02-27T18:00:00;2024-02-28T11:00:00 2024-02-28T18:00:00;2024-02-29T11:00:00 2024-02-29T18:00:00;2024-03-01T11:00:00 2024-03-01T18:00:00;2024-03-02T11:00:00 2024-03-02T18:00:00;2024-03-03T11:00:00 2024-03-03T19:00:00;2024-03-05T11:00:00 2024-03-05T18:00:00;2024-03-06T11:00:00 2024-03-06T18:00:00;2024-03-07T11:00:00 2024-03-07T18:00:00;2024-03-08T11:00:00 2024-03-08T18:00:00;2024-03-09T11:00:00 2024-03-09T18:00:00;2024-03-10T11:00:00 2024-03-10T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le planétarium Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-08 was last modified: by Le planétarium Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris