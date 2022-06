Le plancton des étangs de Narbonne à la loupe

2022-07-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-29 16:30:00 16:30:00 Alors que la surface de l’eau semble calme, qu’aucun mouvement d’insectes, de batraciens ou de poissons n’est visible, un microcosme d’algues, d’êtres unicellulaires, de Nématodes ondulants et de Rotifères s’agite… Tentez de l’observer au microscope et découvrez la richesse du milieu aquatique, source de toute forme de vie sur terre.

A partir de 7 ans

