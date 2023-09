Journée des musicien·nes 91 Le PLAN / Ris Orangis / 91 Ris-Orangis, 2 décembre 2023, Ris-Orangis.

Journée des musicien·nes 91 Samedi 2 décembre, 15h00 Le PLAN / Ris Orangis / 91 Entrée libre

Pour les musicien·nes, c’est l’occasion de rencontrer les structures musiques actuelles du département (MJC, salles, associations, studios…) et de présenter son projet. Cette journée leur permet également de découvrir les outils pratiques pour se développer et se structurer, de bénéficier du partage d’expérience d’autres artistes, et de mieux comprendre le paysage des musiques actuelles en Île-de-France.

Le PLAN / Ris Orangis / 91 91130 Ris-Orangis avenue aragon Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

Forum Musiciens