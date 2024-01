C SHOW #20 Le Plan Ris-Orangis Catégories d’Évènement: Essonne

Ris-Orangis C SHOW #20 Le Plan Ris-Orangis, 2 mars 2024, Ris-Orangis. C SHOW #20 Samedi 2 mars 2024, 20h00 Le Plan 5€ (public et participant.e.s) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T20:00:00+01:00 – 2024-03-02T23:00:00+01:00

Guest : noms à venir Vous souhaitez monter sur scène et nous faire découvrir votre talent, promouvoir votre projet ? Que vous soyez un.e nouvel.le artiste ou un.e artiste confirmé.e, plus de 200 artistes ont déjà participé au C SHOW, alors pourquoi pas vous ? Inscriptions sur le lien suivant : https://forms.gle/6UTJCMYJDEXC7hPs6 Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public. De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d'artistes, de répétition, d'enregistrement et d'accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

