Lamano festival Le Plan Ris-Orangis, 9 décembre 2023, Ris-Orangis.

Lamano festival 9 et 10 décembre Le Plan Adhérent : 15€ – Réduit : 18€ – Plein : 21€

Le Lamano Festival revient au Plan pour une édition Hiver !

Avec plus d’une dizaine d’artistes Dub et Electro, venez profiter de deux scènes en intérieur mêlant lives et DJ set.

À propos de l’association Liuban :

Liuban est une association qui milite pour l’accessibilité de la culture à tou.te.s. Basée à Grand Paris Sud, elle organise depuis plus de sept ans le Lamano festival, un événement à la programmation variée et aux prix raisonnés.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

2023-12-10T00:00:00+01:00 – 2023-12-10T06:00:00+01:00

festival electro

